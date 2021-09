‘É hora de dar um basta nessa escalada e nas bravatas’, diz Lira

Arthur Lira fez há pouco seu pronunciamento sobre a escalada da crise entre Jair Bolsonaro e o STF. O chefe da Câmara, que tem a responsabilidade de abrir o processo de impeachment contra o presidente, deu um recado claro contra o golpismo.

“Conversarei com todos, e com todos os Poderes. É hora de dar um basta a esta escalada em um infinito looping negativo, bravatas em redes sociais, vídeos em um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia-a-dia do Brasil de verdade”, disse Lira. “Não vejo como possamos ter ainda mais espaço para radicalismo e excessos”, seguiu o presidente da Câmara, sem citar Bolsonaro.

Lira tentou demonstrar que não irá se deixar levar nem pelo radicalismo bolsonarista nem pela pressão da oposição pelo impeachment: “Esperei até agora para me pronunciar porque não queria ser contaminado pelo calor de um ambiente já por demais aquecido. Não me esqueço um minuto que presido o Poder mais transparente e democrático.”

Em outro recado a Bolsonaro, Lira pregou o compromisso com “o Brasil real”. “Nossa casa tem compromisso com o Brasil real, que vem sofrendo com a pandemia, com o desemprego e a falta de oportunidades. Na Câmara dos Deputados, aprovamos o auxílio emergencial e votamos leis que facilitaram o acesso à vacinação. Avançamos na legislação que permite a criação de mais emprego e mais renda. A Casa do povo seguiu adiante com as pautas do Brasil, especialmente as reformas. Nunca faltamos para com os brasileiros. A Câmara não parou diante de crises que só fazem o Brasil perder tempo, perder vidas e perder oportunidades de progredir, de ser mais justo e de construir uma Nação melhor para todos”, disse Lira.

O presidente da Câmara também fez um afago aos brasileiros que foram protestar no feriado país afora. “O Brasil que vê a gasolina chegar a 7 reais, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais, que apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos. Em tempo, quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico”, disse Lira.