Dona das marcas Neutrox e Francis aposta em e-commerce próprio

Dona das marcas Neutrox, Francis e Minuano, A Flora resolveu colocar no ar seu e-commerce próprio. A proposta é expandir sua presença digital, até então apoiada em parcerias com marketplaces como o Magalu.

Com o lançamento do novo canal de vendas, no início de abril, a Flora vai destacar seus lançamentos e oferecer vantagens exclusivas para pagamentos com PicPay.

