Documentário brasileiro sobre a pandemia é selecionado para Mostra de SP

Atualizado em 8 out 2021, 19h36 - Publicado em 9 out 2021, 11h00

O documentário brasileiro “SARS-CoV-2 / O Tempo da Pandemia”, dirigido pelos irmãos Eduardo e Lauro Escorel, foi selecionado para a 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que este ano ocorrerá em modelo híbrido entre online e presencial. O evento está marcado para o próximo dia 21 e vai até 3 de novembro.

O documentário da dupla que têm lugar de prestígio na história do cinema brasileiro por sua contribuição nos campos da direção, fotografia e montagem traz relatos de sete profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid-19 em São Paulo e Manaus, além de entrevistas com médicos renomados que participaram da iniciativa Todos Pela Saúde, como o doutor Dráuzio Varella e o ex-presidente da Anvisa Gonzalo Vecina. O longa foi rodado em maio deste ano. A data da exibição será divulgada em breve no site da mostra.