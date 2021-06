Diretor da OPAS defendeu uso de máscaras para vacinados

O vice-diretor da Organização Pan-americana de Saúde, Jarbas Barbosa, disse nesta quinta que as medidas que reduzem a circulação do vírus da Covid-19 devem continuar a ser tomadas pelas pessoas que já tenham sido vacinadas ou que já pegaram a doença.

Isso significa, portanto, que as pessoas devem manter o uso da máscara e evitar aglomerações. A orientação é para que todas as pessoas continuem engajadas no cumprimento das medidas sanitárias a despeito do avanço da vacinação.

A fala do dirigente, dita no início do dia durante uma entrevista à CNN, serve de resposta direta à afirmação da noite desta quinta do presidente Bolsonaro, que disse discutir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma forma de derrubar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos no país.

Segundo o presidente, a máscara poderia deixar de ser obrigatória para aqueles que já se vacinaram ou que já tiveram a doença. O presidente, contudo, não explicou como isso ocorreria.

Apesar de casar com o assunto, o apelo de Barbosa, para que as pessoas continuem se cuidando mesmo com o avanço da vacinação, ocorreu antes da bravata presidencial.