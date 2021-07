DF confirma primeiros seis casos da variante Delta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou nesta quarta a ocorrência de casos da variante delta do coronavírus em seis infectados na capital do país.

São os primeiros casos da variante indiana confirmados pelo governo distrital. A cepa é considerada mais transmissível em comparação às demais já identificadas no país. Além do DF, outros sete estados já confirmaram casos da variante indiana.