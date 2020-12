‘Desembargador da máscara’ volta a julgamento no STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O STJ pode dar nesta quarta-feira um desfecho para o desembargador Eduardo Almeida Prado de Rocha Siqueira, de São Paulo, que ficou nacionalmente conhecido em julho como “desembargador da máscara”.

A Corte Especial pode voltar a analisar o pedido do MPF para abertura de inquérito contra Siqueira, flagrado insultando um guarda municipal que o multou por caminhar sem máscara em uma praia de Santos.

Esta é a última vez que a Corte, composta pelos 15 ministros mais antigos do tribunal, se reúnem antes do recesso. Por ora, o placar pela instauração do inquérito está em três a dois.