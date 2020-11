Deputados produzem menos no período eleitoral, mas com salário intacto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Não bastasse a pandemia, que afastou parlamentares de Brasília, as eleições derrubaram de vez a produção dos deputados. O ritmo do trabalho dessa turma caiu e muito nos últimos dois meses, período em que estão nas suas bases em campanha por seus apadrinhados.

Mas não tiveram desconto de um centavo de seus salários e verbas de cotas e outros gastos.

Levantamento do Radar do Congresso, vinculado ao Congresso em Foco, revela que o número de propostas apresentadas em setembro e outubro deste ano é 67% menor que o do mesmo período de 2019.