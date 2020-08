Deputado federal questiona lotamento de cargos no Iphan

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diante de denúncias de um possível loteamento político de cargos no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o deputado federal Marcelo Calero pediu informações ao Ministério do Turismo sobre a gestão do órgão.

Segundo o parlamentar, o trabalho desenvolvido pelo Iphan exige conhecimento técnico, visto que entre suas atribuições estão a preservação, fiscalização, revitalização, restauração e divulgação dos bens culturais do Brasil.

“Dessa forma, como ex-ministro de estado da Cultura e, agora, como Deputado Federal, preocupa-me que a possível nomeação de indivíduos sem as devidas competências técnicas para a assunção do cargo comprometa a política cultural nacional”, afirma Calero no documento.