Deputada quer que caso de assédio vire referência na luta por direitos

A deputada estadual Isa Penna (PSOL), vítima de assédio sexual no plenário da assembleia paulista em dezembro, defende que o caso se torne referência nacional na proteção dos direitos das mulheres e que possa fortalecer a luta contra violações desse tipo.

Na terça-feira, a juíza Thassia de Moura Guimarães, da 20ª Vara Cível de Brasília, acolheu parcialmente o pedido da defesa do deputado Fernando Cury, que sustenta que o processo deva ser encaminhado primeiramente para o conselho de ética no âmbito estadual e só depois para o nível nacional.

Para Isa Penna, a velocidade na condução do caso não deve ser confundida com a exigência de qualquer tipo de exceção ou regime diferenciado. “A conduta do deputado deve ser punida dentro do partido dele, da Alesp e da sociedade”, destacou a deputada, observando que não vê de forma negativa a decisão da juíza que, na prática, dá mais tempo para Cury se defender.