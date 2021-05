Deputada quer criar Prêmio Paulo Gustavo de Humor

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) protocolou nesta sexta-feira um projeto para criar, na Câmara, o Prêmio Paulo Gustavo de Humor, em homenagem ao artista morto na última terça-feira em razão da Covid-19.

A premiação seria dada pela presidência da Câmara e organizada pela Comissão de Cultura da Casa, em modelo semelhante ao do prêmio Darcy Ribeiro, gerido pela Comissão de Educação.

A ideia é conceder anualmente menções honrosas a cinco artistas ou iniciativas que se destacaram ou contribuíram para o desenvolvimento do humor no país. A deputada busca assinaturas de apoio ao projeto e já conversou com o presidente da Casa, Arthur Lira.