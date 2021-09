Deputada mais jovem da Câmara vai palestrar em grupo da ONU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Deputada federal mais jovem da atual legislatura, Luísa Canziani (PTB-PR) é a única representante do Brasil no World Youth Group, grupo ligado às Nações Unidas que reúne jovens lideranças políticas do mundo.

Luísa levará ao encontro a bandeira da importância de ações em educação, com palestra a ser realizada no dia 17 de setembro. O evento será transmitido ao vivo pela TV da ONU.