DEM encaminha fusão com o PSL

Numa reunião nesta terça, a Executiva Nacional do DEM aprovou por unanimidade a fusão com o PSL. A decisão abre caminho para que a sigla realize uma convenção nacional para sacramentar a união.

Apesar de contar com integrantes do governo de Jair Bolsonaro, como Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina, o DEM encaminhou a fusão com fortes discursos contra o atual momento de polarização política no país. A nova sigla tentará se apresentar como alternativa a Lula e Bolsonaro.

Recentemente, o Radar mostrou como será a configuração do novo partido, com Luciano Bivar na presidência e ACM Neto de secretário-geral.