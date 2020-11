De olho em 2022, Doria conclui mais uma concessão

A pandemia não atrapalhou os planos do governador João Doria de deixar tudo pronto para os festejos do Bicentenário da Independência, em 2022. Na quarta-feira, foi concluído o leilão de concessão do Caminho do Mar, conhecido como a Estrada Velha de Santos, localizado dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. É a segunda concessão em meio à crise sanitária, depois da Usina SP – o leilão do corredor rodoviário Piracicaba-Panorama foi em janeiro.

A restauração é estimada em R$ 4 milhões e será executada pelo Estado. Além disso, são previstos pelo concessionário outros R$ 11 milhões em investimentos, sendo R$ 5,5 milhões só nos três primeiros anos. Com um ágio de 236% no valor mínimo da outorga, a melhor proposta foi dada pelo Consórcio Independência e alcançou R$ 4,3 milhões.

A outorga faz com que o Estado não precise gastar dinheiro para restaurar o acervo histórico-cultural que marca o caminho feito por Dom Pedro, quando subiu a serra para declarar a independência do Brasil. Nos planos do governo, a ideia é ter mais um atrativo para os turistas que vierem a São Paulo. As obras de reforma do Museu do Ipiranga devem ser concluídas em setembro de 2022.

Nas contas do vice-governador Rodrigo Garcia, presidente do Comitê Gestor de Parcerias público-privada, está programado o lançamento de outras quatro concessões até dezembro: Zoológico/Jardim Botânico, Linhas 8 e 9 da CPTM, o complexo do Ginásio do Ibirapuera e 22 aeroportos regionais.