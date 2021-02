Daniel Silveira diz que ordem de prisão do STF é ilegal: ‘nunca vi disso’

Preso pela Polícia Federal na noite desta terça, o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) atendeu uma ligação do Radar no momento em que os agentes estavam em sua residência, em Petrópolis, onde vive e é sua base eleitoral.

“Estou sendo preso, sim. E isso é ilegal. Tentando entender”, disse o deputado ao Radar, que estava com a ordem de prisão na mão e chegou a ler um trecho.

“Diz aqui que estou sendo preso em flagrante por conta do vídeo que fiz, que ainda está no ar. E diz que, se está no ar, o crime está em curso. Nunca vi parlamentar ser preso por manifestação”.

Num vídeo postado nesta terça, o deputado fez duros ataques ao. s ministro do STF e fez apologia do AI-5, o mais duro golpe da ditadura, que fechou Congresso Nacional, cassou mandatos de parlamentares, censurou imprensa e perseguiu com desaparecimento e morte os opositores do regime.