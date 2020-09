Daciolo acusa rasteira do PL de Valdemar e está fora das eleições de 2020

Sensação nas eleições presidenciais de 2018, quando terminou em sexto lugar lugar à frente de Marina Silva e Henrique Meirelles, Cabo Daciolo está fora das eleições deste ano.

Ele se filiou em março ao PL, comandado por Valdemar Costa Neto, com a promessa, diz, de ser candidato a prefeito do Rio.

Agora, período de convenções, diz que o partido negou-lhe a vaga para disputar a sucessão de Marcelo Crivella e já se lançou candidato a presidente.

Daciolo, que anunciou nas redes que irá se desfiliar do partido, criticou a aproximação do PL no Rio com o candidato Eduardo Paes. O chamou de fazer parte da “velha política”.

Continua após a publicidade

“Sou um sonhador, acredito na transformação. Não faço parte dessa velha política, da mesmice. Quero mudança”, disse Daciolo, que se projetou para 2022.

“Coloquei no meu coração que no futuro serei presidente do Brasil. Me filiei ao PL para ser candidato a prefeito e, em 22, presidente. Transformar o Rio, que está num mar de corrupção, é um passo para transformar o Brasil”.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Daciolo conta que vinha crescendo nas pesquisas mesmo sem ter sido lançado e já estava com 7,3% de intenção de votos do carioca.

“Crescendo de forma constante e a todo momento”.

Continua após a publicidade

E disse que sua performance trouxe preocupação a Crivella e Paes, que se levantaram contra ele.

Ele compareceu `à convenção do partido, confiante quer seria lançado prefeito, mas foi avisado pela direção que estava fora do páreo. Só lançaram nomes de vereadores.