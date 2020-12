Criadoras de podcast lançam ‘guia definitivo’ sobre crimes reais

A editora Intrínseca lança no segundo semestre de 2021 o livro das criadoras do “Modus Operandi”, podcast sobre crimes reais criado por Carol Moreira e Marina Bonafé.

A ideia das autoras é fazer um guia definitivo de true crime pra quem é fã do gênero. E através das etapas de uma investigação, trazer curiosidades, informações e conhecimento.

No livro, Carol e Marina pretendem abordar desde a definição de true crime — passando por análise de cena do crime, como se dão as investigações, perfis de criminosos. Também vão se debruçar sobre os padrões adotados pelos serial killers, funcionamento do sistema judiciário e carcerário, além de cold cases, os casos ainda não totalmente esclarecidos.

Nas palavras da Mabê, “o livro tem a função de ser O GUIA para o leitor entender de uma vez por todas tudo sobre os crimes e as investigações nas séries de TV, nos filmes e nos livros que lê.”