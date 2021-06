CPI terá um placar final de ‘mortes evitáveis’ na pandemia, diz Renan

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Numa espécie de balanço sobre o trabalho do primeiro mês da CPI da Pandemia, o relator Renan Calheiros revela nesta terça, em artigo publicado no Jornal O Globo, que o relatório final elaborado por ele irá estimar o número de vidas perdidas pelos atos e omissões do governo de Jair Bolsonaro na gestão da pandemia.

“Após a primeira etapa de depoimentos, podemos afirmar que milhares de vidas poderiam ter sido preservadas com escolhas sensatas, responsáveis e científicas. Ao fim dos trabalhos, teremos como quantificar o número de óbitos evitáveis, que redundaram em lágrimas e destruição de famílias”, diz Calheiros.

A demora e a opção deliberada por não comprar vacinas, o investimento na luta contra o distanciamento social, contra o uso de máscara e a favor de aglomerações, além da aposta diária na cloroquina e outras drogas sem efeito contra Covid-19, receberão uma marca numérica na CPI.

“Ao final, haverá um balanço definitivo para o conhecimento da sociedade. A sensação é de que assistimos ao fim de prolongado eclipse, quando as sombras vão se dissipando, e a luz vai ressurgindo gradualmente e renovando a vida”, escreve o relator.

Quase 500.000 vidas brasileiras, infelizmente, não se renovarão.