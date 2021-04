CPI da Pandemia convoca Queiroga, Pazuello, Teich, Mandetta e Barra Torres

Na turbulenta reunião da CPI da Pandemia desta quinta-feira, os senadores aprovaram a convocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e de seus três antecessores no governo Bolsonaro, Eduardo Pazuello, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta, além do diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres. Todos devem depor na comissão já na semana que vem. Na terça-feira, falarão Mandetta e Teich. No dia seguinte, Pazuello. E na quinta, Barra Torres e Queiroga.

A sessão, que chegou a ser suspensa e foi retomada há pouco, foi marcada por discussões acaloradas entre o relator, Renan Calheiros, que propôs as convocações, e senadores da base do governo Bolsonaro, principalmente com Ciro Noguera. Após um acordo, os membros da CPI acabaram de aprovar uma série de pedidos de informação apresentados desde a terça-feira, quando a comissão foi instalada.