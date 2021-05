CPI começa com bate-boca após Renan citar Hitler e o nazismo

É tenso o início da reunião da CPI da Pandemia aberta há pouco no Senado com o depoimento da secretária Mayra Pinheiro, a “Capitã Cloroquina’.

Renan Calheiros, o relator da comissão, começou sua participação fazendo um resgate histórico do nazismo, o Tribunal de Nuremberg e de personagens do holocausto para dizer que “essa CPI não é um tribunal de guerra, nem de exceção”.

A fala do emedebista indignou senadores que o acusaram de banalizar o genocídio dos judeus por Hitler. “Isso é uma coisa odienta. Não existe. Isso vai ficar registrado nos anais do Senado Federal. Qualquer paralelismo é um absurdo”, disse o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra.