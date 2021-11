Comunismo, a grande muleta de Olavo de Carvalho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Olavo de Carvalho segue nas redes sociais praticando seu esporte favorito: falar do comunismo.

Poderia explicar como bancou seu tratamento no Brasil, depois de tanto esculhambar com o país enquanto esteve nos Estados Unidos posando de voz influente no governo de Jair Bolsonaro.

Sem ter o que elogiar na cria, voltou ao velho roteiro.