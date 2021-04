Como está a divisão de poderes entre Bolsonaro e Guedes na economia

Recentemente, Jair Bolsonaro foi fazer um afago a Paulo Guedes numa roda de conversa no Planalto.

“O PG manda 98% na Economia e eu, 2%”, disse o presidente aos auxiliares de sempre.

Guedes, já penando há semanas com essa crise no Orçamento, retrucou meio brincando, meio à vera.

“Presidente, na campanha o senhor dizia que mandaria 1% na economia e eu ficaria com os outros 99%. Mas vamos combinar que já estamos nuns 70% faz muito tempo”, disse.

Guedes ainda é o condutor da política econômica do governo que tem no teto de gastos sua estrutura vital. É isso, como todos no Planalto sabem, o que mantém o ministro no barco.