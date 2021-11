Comandante militar dos EUA encontra Braga Netto e os chefes das Forças

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Walter Braga Netto recebeu nesta terça a nova chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, general Laura Richardson. À frente das tropas desde 29 de outubro, Laura é a primeira mulher a comandar a divisão. Além de Braga Netto, a general teve reuniões com os três chefes das Forças Armadas.

O Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, já realizou neste governo uma série de exercícios militares em parceria com tropas dos Estados Unidos. Na caserna, o Comando Sul é visto como uma referência, nas tropas dos EUA, para ações em casos de catástrofes naturais e ações humanitárias.