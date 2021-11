Com título atualizado, biografia de Messi chega ao Brasil em 2022

Lançada originalmente em espanhol no ano passado, uma biografia do craque argentino Lionel Messi vai ganhar uma versão em português pela Editora Hábito e deve ser lançada no Brasil no primeiro semestre do ano que vem.

Escrito pelo jornalista esportivo Ariel Senosiain, o livro se chamava “Messi, o gênio incompleto”, mas o título será atualizado para “completo” graças ao título da Copa América, conquistado em julho contra o Brasil — o primeiro do jogador do PSG pela seleção principal da Argentina.

A publicação reúne 68 entrevistas com personalidades, entre elas o pai do craque e o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter.

