Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

A nomeação de Ciro Nogueira para o comando da Casa Civil deve provocar uma novidade na CPI da Pandemia.

Nogueira ocupava uma vaga do bloco governista no colegiado. Com sua saída, o senador gaúcho Luis Carlos Heinze deve ser efetivado e dar o lugar de suplente a Flávio Bolsonaro.

A segunda temporada da CPI promete.