Com retomada dos cinemas, Globo Filmes lançará 19 títulos este ano

O avanço da vacinação e a volta das sessões de cinema no país fizeram com que a Globo Filmes retomasse o seu calendário de estreias. Daqui pro final do ano, a produtora lançará até 19 novos filmes nos cinemas brasileiros.

Na semana passada, quatro co-produções da empresa tiveram trailers exibidos nas salas pelo país: “45 do Segundo Tempo”, com Tony Ramos; “O Silêncio na Chuva”, com Lázaro Ramos; “Doutor Gama”, sobre o advogado abolicionista Luís Gama; e “Dois mais Dois”, comédia com Marcelo Serrado e grande elenco.

A produtora ainda lançará outros títulos ao longo deste segundo semestre. Entre eles estão o documentário “Encarcerados”, dirigido pelo jornalista Pedro Bial, e a ficção “Medida Provisória”, dirigida por Lázaro Ramos, com Taís Araújo, Emicida, Renata Sorrah e o ator anglo-brasileiro Alfred Enoch.

Também são esperadas as estreias de “Turma da Mônica – Lições”, com Malu Mader e Isabelle Drummond, e “Homem Onça”, estrelado por Chico Diaz e indicado ao Festival de Gramado.

Segundo a Globo Filmes, “os lançamentos foram planejados levando em conta o reaquecimento dos cinemas brasileiros”.

De acordo com dados da consultoria Filme B, que monitora o setor, nos últimos quatro finais de semanas os cinemas brasileiros atingiram a marca de 850 mil ingressos vendidos, com renda superior a 15 milhões de reais.