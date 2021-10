Com pane no Whatsapp, acessos no Reclame Aqui crescem mais de 1 600%

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 8 out 2021, 12h55 - Publicado em 8 out 2021, 16h30

A pane generalizada nas plataformas digitais, no início da semana, causou uma explosão nos acessos às páginas das três redes no Reclame Aqui — Instagram, Facebook e Whatsapp.

A página do aplicativo instantâneo de mensagens, inclusive, foi a que registrou maior crescimento no número de visualizações no site de reclamações.

Da média de 131 acessos nos três primeiros dias de outubro, o montante saltou para 2 269 acessos apenas no dia 4, aumento de 1 632%.

No caso do Facebook, os acessos passaram de 3 951 para 7 309 na segunda-feira, alta de 84%. Já o Instagram teve aumento de 32% nos acessos, passando de 13 169 para 17 463.