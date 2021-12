Com Luiza Trajano, Cármen anuncia no STF a sua candidata ao Planalto

No seminário “Por estas e por outras”, que ocorre no STF nesta sexta, Cármen Lúcia recebeu a empresária Luiza Trajano, sempre lembrada no debate presidencial dos partidos, com rasgados elogios.

“Passo a palavra a esta grande brasileira, grande cidadã brasileira, modelo de empresária que faz que o artigo 170 da Constituição seja cumprido, para dar função social às empresas, que é a Luiza Trajano”, disse Cármen.

“Me sinto muito honrada de ter brasileiras como você fazendo parte da cidadania construtiva”, seguiu Cármen. “O ministro Fachin é o próximo presidente do TSE a partir de sexta. Quem sabe uma proza dele (convence Luiza Trajano a disputar o Planalto)”, disse Cármen.

A fala surgiu a partir de uma provocação de uma das convidadas, que revelou o desejo de ver Luiza no Planalto. Em sua fala no evento, Luiza deixou claro que não é candidata, mas falou de questões importantes para o país.

A empresária destacou a necessidade de adoção de medidas para o combate da pandemia. “Em pandemia, se você não cria medidas emergentes de governo, é muito pior a economia e o que pode acontecer juntamente com a saúde”, disse Trajano em sua fala.

“Veja o tanto que as mulheres estão sendo procuradas ainda para não ser presidente, mas para ser vice-presidentes. E eu não sou candidata, já estou avisando. Mas as mulheres estão sendo convidadas porque as pesquisas estão mostrando que elas têm muita força. É uma oportunidade para nós. Temos que entender nossa força e não deixar passar essa oportunidade”, disse Luiza.