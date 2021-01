Com futuro indefinido, Lava-Jato do Rio enfrenta paralisia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Todos os trabalhos da Lava-Jato — repita-se todos! — no Rio estão parados aguardando definição, dentro do MPF, do próprio destino dos investigadores.

Ganham os larápios de sempre, que terão semanas de tranquilidade enquanto acordos de delação, depoimentos, análises de provas e perícias importantes não seguem o curso da Justiça para levar quem deve ao lugar certo, a prisão.