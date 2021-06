Com Flávio, Bolsonaro recebe convite do presidente do Patriota no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sem partido desde novembro de 2019, Jair Bolsonaro está cada vez mais perto do Patriota. O presidente nacional da legenda, Adilson Barroso, foi nesta terça-feira ao Palácio do Planalto, para convidar o presidente a se filiar ao partido.

Também participou o encontro o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, que se filiou ao nanico Patriota na véspera e assumiu as negociações para a entrada do clã na legenda.

Nas redes sociais, Flávio afirmou que o pai “quer conversar com os deputados de sua base para, em breve, anunciar a decisão”.

Obcecado com a reeleição, Bolsonaro prometia desde o ano passado escolher até março desse ano sua nova casa para disputar o pleito de 2022. A decisão já está atrasada em pelo menos dois meses, em razão das exigências draconianas do mandatário, que quer nada menos que o controle total da sigla.

A reunião desta terça, pra variar, não consta na agenda oficial do presidente.