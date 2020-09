Com Covid-19, presidente do TST é transferida para São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, foi transferida nesta terça-feria para São Paulo, onde dará continuidade a tratamento de saúde.

A ministra se contaminou com a Covid-19. Ela foi uma das autoridades que estiveram na posse do presidente do STF, Luiz Fux.

Em boletim divulgado nessa tarde, o hospital Sírio-Libanês informou que Peduzzi foi recebida na unidade de Brasília e depois transferida para São Paulo.

“Ela encontra-se estável, em uso de catéter nasal de oxigênio e medicamentos venosos. Ainda não há previsão de alta”, diz o boletim.

A presidente do tribunal está sendo acompanhada pelas equipes dos médicos Roberto Kalil, David Uip e Carlos Carvalho.