‘Código da consciência’ quer frear a destruição do meio ambiente

Um software gratuito e de código aberto pode se transformar em uma ferramenta importante na luta contra o desmatamento da Amazônia e a pesca ilegal oceânica. O Código da Consciência usa linhas de programação para restringir o uso de maquinário pesado em reservas naturais de todo o mundo.

A ferramenta combina o sistema de GPS existente nas máquinas com mapas georreferenciados das áreas protegidas, reunidos pelo World Database on Protected Areas (WDPA), um banco de dados constantemente atualizado pelo sinal do celular – e que possui API aberta.

Ao detectar a presença de maquinário pesado nas reservas, o software pode interromper seus funcionamento e comunicar as autoridades competentes – vale tanto barcos, caminhões, tratores, como motosserras, motobombas e escavadeiras hidráulicas. Focada no agronegócio, a 3tentos é a primeira empresa a implementar a tecnologia no Brasil.

O Código da Consciência foi desenvolvido pelo estúdio criativo AKQA em parceria com Institutos, Associações e empresas de diversos setores.