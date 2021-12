Coca-Cola será refrigerante oficial do Rock in Rio em 2022

A Coca-Cola acaba de anunciar que será o refrigerante oficial do Rock in Rio em 2022. É o sétimo ano em que a marca patrocina o megafestival no Brasil, que já soma nove edições desde a sua estreia em 1985 — que contou com nomes como Queen e Iron Maiden.

Uma das novidades deste ano serão as ações da Coca-Cola alinhadas com a plataforma Real Magic e a campanha ‘A Magia que Acontece’, voltada principalmente à geração Z — jovens de até 24 anos. A iniciativa reúne elementos da vida real e do virtual, com o intuito de “promover experiências únicas” aos consumidores.

“Estamos muito contentes em ter a marca se conectando com eventos grandiosos que, de fato, celebram a magia do reencontro por meio de algo tão único e especial, como a música e o entretenimento. Com certeza será uma retomada realmente mágica”, diz Pedro Abbondanza, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.