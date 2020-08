CNMP arquiva ação de Lula contra Deltan no caso do ‘PowerPoint’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) arquivou nesta terça-feira a ação em o ex-presidente Lula acusa o procurador Deltan Dallagnol de abuso de poder no caso da entrevista coletiva feita com a apresentação de arquivo de PowerPoint, em 2016.

A decisão foi unânime. O pedido de abertura de processo disciplinar também dizia respeito aos procuradores Roberson Pozzobon e Júlio Noronha, integrantes da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba.

Apesar do arquivamento, oito conselheiros disseram, ao longo da sessão, que se o caso não tivesse demorado tanto a ser julgado — foi adiado 42 vezes — as condutas dos procuradores seriam passíveis da abertura de processo disciplinar.

O caso entrou na pauta de julgamentos desta terça depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin atendeu a defesa do ex-presidente Lula e determinou que a ação fosse julgada, justamente pelo risco de prescrição.

Apesar desta vitória, o coordenador da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba é alvo de outros processos no CNMP. O mais decisivo deles é o pedido elaborado pela senadora Kátia Abreu (PP-TO), que defende o afastamento de Dallagnol da força-tarefa por “interesse público”.