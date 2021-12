Ciro perde mais uma para Eunício e terá de pagar R$ 8 mil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ciro Gomes não vai mesmo esquecer tão cedo do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira. Nesta quarta, a Justiça publicou mais uma condenação em processos movidos pelo emedebista contra o presidenciável do PDT.

Ciro vai ter que pagar 8.000 reais a Eunício por ofensas propagadas contra o ex-senador. O dinheiro, diz Eunício, será doado a uma instituição de combate às drogas.