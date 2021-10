Ciro Gomes chegou ao ‘fundo do poço’ com mentiras ‘descaradas’, diz Dilma

Dilma Rousseff usou as redes sociais há pouco para rebater ataques de Ciro Gomes ao petismo. Numa frase, acusou o pedetista de “mentir de maneira descarada” e de estar no “fundo do poço” procurando melhorar sua aprovação popular a custa de ataques a Lula e ao petismo.

Em entrevista ao Estadão, o pedetista disse que Lula conspirou pelo impeachment de Dilma em 2016. A presidente, segundo Ciro, “destruiu a economia brasileira”.

“Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas”, diz Dilma.