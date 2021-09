Ciro decide ir a ato do MBL pelo impeachment de Bolsonaro

Ciro Gomes (PDT) estará no ato do MBL neste domingo, 12, em São Paulo, dizem os organizadores do evento. O ex-ministro ainda não sabe se subirá no caminhão de som, mas confirmou presença na manifestação.

Com o pedido de que todos os participantes vão de branco, o MBL tem chamado partidos de todos os espectros às ruas — desde que deixem suas “pautas particulares e partidárias” de lado e marchem pelo impeachment de Bolsonaro.