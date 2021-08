Cid Gomes participa de sessão do Senado aparentemente sem camisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As videoconferências tão popularizadas na pandemia da Covid-19 continuam rendendo momentos curiosos. Minutos atrás, o senador Cid Gomes foi chamado a se manifestar como líder do PDT na Casa e surgiu aparentemente sem camisa na tela da TV Senado, durante sessão do plenário.

“PDT encaminha o voto não, com o relator, senhor presidente [Rodrigo Pacheco]”, disse Gomes, referindo-se a um destaque ao projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, aprovado nesta terça-feira pelo Senado. O parlamentar não fez qualquer menção ao figurino pouco usual.