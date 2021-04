Chefe do MEC recua, após divulgar vídeo de Feliciano apoiando Dilma

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, passou os últimos dias brigando com o deputado Marco Feliciano, a figura que vira e mexe aparece abraçada a Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Divulgou até um vídeo de Feliciano defendendo o voto em Dilma Rousseff. Deu no que deu. Enquadrado, o chefe do MEC já correu para pedir desculpas ao deputado evangélico. Vai até encontrar Feliciano para conversar. Quem não deve ter ficado feliz é a chefe da Capes, Claudia de Toledo, que estava na mira do pastor.