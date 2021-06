Chanceler é único sem máscara em bate-papo no Planalto; até Bolsonaro usou

Encarregado da “diplomacia da saúde”, o chanceler Carlos França deu um péssimo exemplo de enfrentamento à pandemia nesta terça-feira.

Minutos antes do início da cerimônia do Plano Safra, no fim da tarde, boa parte da cúpula do governo estava reunida no mezanino do Salão Nobre do Palácio do Planalto, conversando animadamente. A cena podia ser vista de longe por quem aguardava a solenidade começar.

Todos, até mesmo o presidente negacionista Jair Bolsonaro, usavam máscaras — como manda o figurino da pandemia. A única exceção era justamente o chanceler. Ele, aliás, não desceu para o evento.