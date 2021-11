CCJ aprova redução da idade da aposentadoria dos ministros do STF

A CCJ do Senado aprovou há pouco a admissão do projeto de lei que prevê a redução da idade na qual os ministros do STF são obrigados a se aposentar, dos atuais 75 anos para 70. O projeto prevê a revogação da chamada “PEC da Bengala”, que em 2015 fixou a idade para a aposentadoria dos integrantes de tribunais superiores no país em 75 anos.

O parecer na comissão que admite a constitucionalidade da matéria foi aprovado por 35 votos a favor e 24, contra. O PL segue agora para o plenário. A bancada do PSL votou em peso a favor da proposta, com apoio de sete deputados bolsonaristas, dentre eles as autoras Bia Kicis e Cris Tonietto. Todos os deputados presentes do PT, PSB e PSOL votaram contra a PEC.

Veja abaixo os votos dos deputados na CCJ:

A favor

Bia Kicis (PSL-DF)

Carlos Jordy (PSL-RJ)

Caroline de Toni (PSL-SC)

Chris Tonietto (PSL-RJ)

Daniel Freitas (PSL-SC)

Filipe Barros (PSL-PR)

Vitor Hugo (PSL-GO)

Angela Amin (PP-SC)

Hiran Gonçalves (PP-RR)

Claudio Cajado (PP-BA)

Margarete Coelho (PP-PI)

Darci de Matos (PSD-SC)

Stephanes Junior (PSD-PR)

Deleg. Éder Mauro (PSD-PA)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Bilac Pinto (DEM-MG)

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA)

Rogério Peninha (MDB-SC)

Christiane Yared (PL-PR)

Giovani Cherini (PL-RS)

Magda Mofatto (PL-GO)

Sergio Toledo (PL-AL)

Lucas Redecker (PSDB-RS)

Cap. Alberto Neto (Republicanos-AM)

Silvio Costa Filho (Republicanos-PE)

Paulo Martins (PSC-PR)

Marcelo Moraes (PTB-RS)

Félix Mendonça Jr. (PDT-BA)

Pompeo de Mattos (PDT-RS)

Diego Garcia (Podemos-PR)

José Medeiros (Podemos-MT)

Greyce Elias (Avante-MG)

Rubens Buenos (Cidadania-PR)

Pastor Eurico (Patriota-PE)

Gilson Marques (Novo-SC)

Contra

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Edilazio Junior (PSD-MA)

Luis Miranda (DEM-DF)

Kim Kataguiri (DEM-SP)

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL)

Marcos A. Sampaio (MDB-PI)

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB)

Samuel Moreira (PSDB-SP)

Túlio Gadêlha (PDT-PE)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Enrico Misasi (PV-SP)

Alencar S. Braga (PT-SP)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

José Guimarães (PT-CE)

Patrus Ananias (PT-MG)

Paulo Teixeira (PT-SP)

Joenia Wapichana (Rede-RR)

Erika Kokay (PT-DF)

Gervásio Maia (PSB-PB)

Júlio Delgado (PSB-MG)

Tadeu Alencar (PSB-PE)

Denis Bezerra (PSB-CE)

Fernanda Melchionna (PSOL-RS)