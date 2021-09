CBTU começa a pagar dívida bilionária com a Refer

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de fechar um acordo bilionário com a Refer no início do ano, a CBTU depositou recentemente a primeira parcela de 128,7 milhões de reais da dívida de 3,1 bilhões de reais que o órgão se comprometeu a pagar em 18 anos.

O acordo resolve o déficit anteriormente existente nos planos CBTU, CPTM, Central, CTS e Metrofor, que colocava em risco as aposentadorias de milhares de ferroviários e ex-ferroviários que possuem um plano de previdência complementar da Refer.