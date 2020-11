Candidata de Bolsonaro que ia ‘varrer a esquerda’ no Recife está em 4º

Na última terça-feira, a Delegada Patrícia, candidata do Podemos a prefeita do Recife, participou por um bom tempo da live eleitoral ao lado de Jair Bolsonaro, no Palácio do Alvorada.

Fecharam ali uma aliança, com ataques à esquerda e promessa de apoio do Planalto, se eleita.

“Juntos, vamos varrer a esquerda do Recife”, disse a delegada, citada com ênfase pelo presidente em todas as lives nessa reta final.

Para dissabor da candidata e do presidente, a boca de urna do Ibope um segundo turno entre os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT). Mendonça Filho (DEM), terminaria em 3º e a delega, em 4º.

Até agora, apurado 35% dos votos, o resultado é esse, mas com Marilia (29,05%) à frente de Campos (27,09%). Mendonça está logo atrás, com 26,63% dos votos. Delegada Patrícia tem 13,62% dos votos.

Na conversa com Bolsonaro, disse também Patrícia.

“Lá tem dois primos da esquerda. Imagine se os dois forem para o segundo turno”.