Câmara de Florianópolis rejeita moção de aplauso a Luciano Hang

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

14 out 2021, 10h28

A Câmara de Vereadores de Florianópolis rejeitou uma moção de aplauso para o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan. O requerimento apresentado pelo vereador Maikon Costa (PL) foi derrotado por 10 votos a 7, na sessão desta quarta-feira.

Costa apresentou o pedido no fim do mês passado, um dia antes de Hang depor na CPI da Pandemia no Senado. O parlamentar queria homenagear o empresário catarinense “por serviços prestados à geração de renda, ao empreendedorismo e ao debate democrático de pautas políticas, sociais e econômicas”. Não deu.