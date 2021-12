Câmara aprova convocação de general Augusto Heleno

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou na tarde desta quarta-feira a convocação do general Augusto Heleno para explicar a autorização dada a sete projetos de garimpo de ouro em áreas isoladas do estado do Amazonas.

Ministro do Gabinete de Segurança Institucional da presidência, Heleno ocupa também a secretaria-executiva do Conselho Nacional de Defesa, responsável por autorizar exploração mineral em áreas a 150 quilômetros da fronteira com o Brasil.

As informações foram divulgadas no último domingo em reportagem da Folha de S.Paulo. As áreas de exploração ficam em ilhas no Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, local rodeado por terras indígenas e moradia de ao menos 23 etnias.

“Se as duas margens desse rio pertencem a reservas indígenas, então é óbvio que o próprio rio e as ilhas também irão pertencer. Essas explorações irão afetar diretamente as comunidades locais. A imagem, enviada pelo próprio Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, comprova a autorização de garimpos em terras dos povos originários”, disse o autor do requerimento Elias Vaz (PSB-GO).

A convocação foi transformada mais tarde em convite e o ministro pode se recursar a ir.