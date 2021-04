Caixa recebe R$ 319 mi para operar pagamentos do auxílio emergencial

Os números do auxílio emergencial são todos astronômicos. Esta semana, o Ministério da Cidadania fechou contrato com a Caixa Econômica Federal para prestação de serviços referentes à operacionalização do pagamento do auxílio emergencial 2021.

Pelo contrato, o Ministério da Cidadania vai transferir para a Caixa 319 milhões de reais. O socorro a famílias afetadas pela pandemia começa a ser pago no próximo dia 6, antes da previsão inicial feita pelo governo.