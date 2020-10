Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 23 out 2020, 18h03 - Publicado em 24 out 2020, 16h02

Líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM) não esconde dos colegas uma fixação: filiar Jair Bolsonaro ao partido.

Bolsonaro deve mesmo escolher em breve um partido para se filiar. O centrão, no momento, é o caminho mais

natural, como brinca o próprio presidente: “Ficam falando que me rendi ao centrão. Sempre fui do centrão, né?”