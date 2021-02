Brasileiros acreditam que aprenderam algo com a pandemia, diz pesquisa

Pesquisa inédita realizada pela Globo com mais de duas mil pessoas de todo o Brasil mostra que 86% dos entrevistados tiveram algum aprendizado ou aspecto positivo com a pandemia, com um recorte de que os cuidados com a saúde (26%), a solidariedade social (23%) e a união familiar (17%) ganharam destaque.

O levantamento “Ideia de futuro: O Brasil pós-pandemia pode ser melhor?” será divulgado nesta terça-feira e faz parte do projeto da empresa chamado “Quando isso tudo passar”.

O estudo ainda identificou que para 79% das pessoas a família é a principal fonte de inspiração e força para passar por esse momento de crise, seguida pela esperança de que a situação vai passar e pela religião, mencionados por 40% e 35% dos entrevistados, respectivamente.