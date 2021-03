Brasileiro nunca esteve tão pessimista com pandemia e economia

O brasileiro nunca esteve tão pessimista com a economia quanto agora, aponta uma pesquisa da XP-Ipespe divulgada nesta sexta. Par 63% dos entrevistados, o país não está no rumo certo nas questões econômicas.

Trata-se de um recorde na série história que mede a percepção desde dezembro de 2019. Na ocasião, 42% discordavam das ações do governo. Da mesma forma, os que avaliam que a economia do Brasil está no caminho certo atingiu o menor nível: 27%. O índice é igual ao divulgado no final de maio de 2020.

Em sintonia com o momento atual, quando a Brasil atravessa o pior momento da pandemia, com mais de 2.000 mortes por dia, metade dos brasileiros está com muito medo da doença (49%). O índice segue praticamente o mesmo de abril de 2020, quando 48% disseram estar com muito medo do coronavírus.

Tanto medo e insatisfação se refletem na avaliação do presidente: para 61%, a atuação de Bolsonaro para enfrentar o coronavírus é ruim e péssima, maior índice da série.