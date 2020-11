Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro passou a manhã extremamente irritado. Auxiliares próximos estão evitando ir ao gabinete do chefe, com receio de ouvirem desaforos. O estado de espírito presidencial é consequência do péssimo resultado dos candidatos apoiados por Bolsonaro.