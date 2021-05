Bolsonaro tem dia D hora H com comandante do Exército sobre Pazuello

Com a crise aberta por Eduardo Pazuello ainda em fogo alto no Exército, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e o comandante Paulo Sérgio embarcaram juntos nesta semana para um longo giro pelas unidades militares da força na Amazônia.

De terça até sábado, a pretexto de acompanhar as ações desenvolvidas na Operação Amazônia 2021, o chefe da Defesa e o general vão percorrer cinco unidades do Exército na região. Nesse roteiro, o único ponto fora da curva será a inauguração de uma ponte com Jair Bolsonaro, nesta quinta, em São Gabriel da Cachoeira.

É nessa parada, como mostra o jornal O Globo nesta quinta, que o comandante do Exército deve ter uma conversa capital com Bolsonaro sobre Pazuello. Ao Radar, interlocutores do comando descreveram a articulação do comandante Paulo Sérgio com a ala política do governo como “extremamente constrangedora”, afinal, num caso claro de quebra da disciplina militar, o comandante da tropa não deveria ter que se desgastar tanto para fazer valer sua voz de comando na instituição.

“Como é o presidente da República o padrinho do insubordinado, fica difícil ao comandante. Mas esse tempo com o ministro Braga Netto, antes da agenda com o presidente, pode ter ajudado”, diz um militar.